Общество

В Полистовском заповеднике обновили солонец для лосей

19 марта государственные инспекторы Полистовского заповедника обновили один из солонцов для копытных – увеличили его и пополнили запасы соли. Чаще всего на этот солонец приходят лоси, но иногда здесь появляются и другие обитатели заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, для удобства животных, которые иногда посещают солонец группами, количество лотков с солью увеличили с трех до восьми штук. В каждый лоток положили куски специальной крупнозерновой соли, подходящей для животных. Рядом с солонцом также повесили несколько древесных веников для копытных и установили фотоловушку для наблюдения за жизнью заповедных обитателей.

«Когда мы приехали к солонцу, там было очень много следов: лоси приходят сюда часто и не только по одному. На фотографиях можно заметить, что дерево, в котором оборудован солонец, сильно обглодано животными, местами даже вылизано. Так что мы пополнили запасы соли как раз вовремя», - рассказывает госинспектор Полистовского заповедника Михаил Парфенов.

Обычно солонцы располагаются на границе леса и болота (в охранной зоне заповедника) и на внутриболотных островах, где лоси кормятся. Солонцы помогают животным пополнять запасы минеральных веществ в организме, что особенно актуально весной, когда эти запасы истощаются.

Создание солонцов – одно из биотехнических мероприятий, которые проводятся в Полистовском заповеднике. Такие мероприятия необходимы, чтобы противостоять искусственному оттоку зверей из заповедника в окрестные угодья, где солонцы используются в охотничьих целях. Благодаря биотехническим мероприятиям животные комфортно чувствуют себя на безопасной охраняемой территории и их численность остается стабильной.