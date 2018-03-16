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В региональное жюри Олимпиады для школьников «Россети» вошли представители «Псковэнерго», преподаватели ПсковГУ и «Учитель года-2017»

Конкурсные работы участников отборочного этапа Всероссийской Олимпиады ПАО «Россети» для учащихся 9 и 10 классов в Псковской области будет оценивать жюри, в состав которого включены представители филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и образовательных учреждений региона. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».

В составе жюри будут работать:

Галина Кузьмина - методист отделения физики Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества;

Сергей Трифонов - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ПсковГУ;

Ольга Колесникова - старший преподаватель кафедры математики и методики обучения математике ПсковГУ;

Екатерина Полякова - ассистент кафедры прикладной информатики в образовании.

Оценивать работы псковских участников Всероссийской Олимпиады ПАО «Россети» будет также преподаватель физики и информатики Псковской инженерно-лингвистическая гимназии, обладатель звания «Учитель года – 2017» Наталья Яникова.

От филиала «Псковэнерго» в состав регионального жюри вошли старший мастер сектора подготовки и обучения персонала Андрей Круглов и начальник управления по работе с персоналом филиала Светлана Григорьева (председатель жюри).

Региональное жюри Олимпиады проверит и оценит результаты выполнения заданий всех этапов Олимпиады в Псковской области, после чего предложит Межрегиональному оргкомитету для утверждения кандидатуры победителей и призеров первого этапа Олимпиады.

Напомним, отборочный этап состоится в течение двух дней 31 марта («математика», «информатика») и 1 апреля («физика») 2018 года в Пскове на базе ПсковГУ. Победители и призеры первого этапа Олимпиады получают право участия в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики».

Второй этап пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге в формате выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по предметам «физика», «математика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Победители и призеры Олимпиады получают право участвовать в энергетической проектной смене образовательного центра «Сириус» (Сочи), организуемой ПАО «Россети».

Условия и порядок участия в Олимпиаде представлены на сайте www.mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti. Там можно прочитать Положение об Олимпиаде и Регламент проведения Олимпиады. Также на сайте размещены формы Заявки на участие в Олимпиаде и заявление-согласие на обработку персональных данных. Старшеклассники, желающие принять участие во Всероссийской Олимпиаде ПАО «Россети», могут направлять заявки на участие до 28 марта 2018 года на эл. адрес mng@pskovenergo.ru.