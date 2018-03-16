Общество

Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления

Потепления в Пскове стоит ожидать после 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.





«Утренняя картина, которую сегодня увидели псковичи – это красиво, и эта картина типична для марта на территории Псковской области. 21-22 марта будет достаточно прохладно. Ночные температуры в отдельных районах могут дойти до 8-10 градусов ниже нуля, а дневные будут колебаться от 0 до – 5 завтра, и от 0 до +5 послезавтра», – сказала она.



Синоптики отметили, что весной считается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов, который в Псковской области традиционно ожидается после 30-31 марта. Однако, по предварительным прогнозам, самым теплым днем текущего месяца станет 26 марта, когда ночные и дневные температуры будут положительными. Тала Нещадимова отметила, что псковичам не стоит бояться осадков в виде снега и дождя, и пообещала, что уже после 27 марта в Псковскую область придет устойчивый южный и юго-западный ветер, который и принесет весну.



«Если говорить в целом, то погода, которую мы отмечали этой зимой, больше похожа на норму для марта на территории Псковской области, чем то, что мы отмечали в прошлые годы, и жаловаться на то, что в этом году не было зимы или она была какая-то не такая у псковичей меньше оснований, чем в предыдущие годы», – подытожила Тала Нещадимова.