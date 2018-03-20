Общество

В Пскове прошло экстренное заседание исполкома областной Федерации шахмат

В Пскове прошло экстренное заседание исполкома Федерации шахмат Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, члены постоянно действующего органа шахматной федерации под председательством секретаря исполкома Светланы Ханнановой обсудили ситуацию со зданием на ул. Некрасова, 12, которое по решению местных властей Пскова передано в пользование на безвозмездной основе региональной Федерации для создания детско-юношеского шахматного клуба.

Заслушав сообщение исполнительного директора ФШПО Елену Горащенкову об участии Федерации в аукционе по приобретению здания на ул.Некрасова, исполком ФШПО выразил свою глубокую озабоченность складывающейся ситуацией.

«Как стало известно после публикации информации о допуске участников аукциона к приобретению здания на Некрасова, 12, помимо областной Федерации шахмат свои заявки еще подали 7 коммерческих организаций, два индивидуальных предпринимателя и одно физическое лицо. При этом две из них (ООО "Венеция" и ЗАО "Жилинвест") выразили поддержку Федерации, как организации, имеющей 5-летний договор о пользовании этим зданием, что в случае победы на аукционе, они солидарны в необходимости реконструкции здания, для создания комфортных условий для занятий с детьми шахматами, проведения массовых детско-юношеских соревнований и турниров для ветеранов. Эти организации уже многие годы финансово поддерживают шахматное сообщество нашего региона, спонсируя проведение Международного шахматного фестиваля «Псков» и других детских турниров. Цели приобретения здания на Некрасова, 12 другими предпринимательскими структурами, участвующими в аукционе, нам не известны. Не замечены эти структуры и в активной поддержке спорта в нашей области и благотворительной деятельности, направленной во благо развития детско-юношеского спорта», - отметили в Федерации.

Исполком областной Федерации шахмат надеется, что эти коммерческие организации и физические лица, став участниками аукциона, в дальнейшем поддержат своими действиями совместную с Псковской городской Думой и администрацией Пскова инициативу о необходимости создания в центре города современного шахматного клуба для организации шахматного досуга детей и взрослых.