Общество

В Пскове флэшмобом отметят Всемирный день воды

22 марта в 16.00 у памятники княгине Ольге в Пскове в рамках празднования Всемирного дня воды состоится Всероссийский флешмоб «Голубая лента». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гидрохимической лаборатория Псковского облсовпрофа, выступающей одним из организаторов акции.

«В мероприятии примут участие студенты ПсковГУ и члены профсоюзной молодежной организации облсовпрофа. После исполнения зажигательного танца участники будут раздавать горожанам голубые ленточки, символизирующие чистоту и необходимость бережного отношения к воде», – сообщили в организации.



Напомним, впервые флешмоб «Голубая лента» состоялся в 2014 году по инициативе школьников Омской области в рамках Российского национального юниорского водного конкурса. За четыре года в мероприятии приняли участие более 80 тысяч жителей России. В этом году флешмоб пройдет в 43 регионах, в том числе и в Псковской области.