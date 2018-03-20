Общество

Главную сцену Ганзейских дней в Пскове планируют установить на площади Ленина

Варианты схем праздничного Ганзейского пространства для проведения 39-х Международных Ганзейских в Пскове в 2019 году обсудили члены оргкомитета сегодня, 21 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, что касается мест для проведения основных мероприятий, оргкомитетом было предложено несколько вариантов. Предлагалось, например, расположить сцену для церемонии открытия на площади Ленина с видом на Псковский Кремль или на самой территории Кремля, а шествие участников и гостей фестиваля организовать от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до площади Ленина. Также рассматривали возможность расположения сцены на Октябрьской площади, а старт шествия - от Кузнецкой улицы. Заключительным вариантом стала установка сцены на воде в районе набережной реки Великой с движением колонны от улицы Ленина по Октябрьскому проспекту, улицам Некрасова, Советской и Детской.

Кроме того, организаторы отметили, что на время проведения фестиваля планируется максимально задействовать набережные Великой и Псковы, территорию Кремля, парковые зоны, а также центральные улицы города.

Как отметили в ходе встречи, праздничное пространство будет построено по принципу непрерывности, то есть одна зона плавно перетечет в другую. В то же время концепция праздника не предполагает перекрытие транспортного движения по центральным улицам на все дни дня фестиваля.

Все проекты-схемы будут вынесены на рассмотрение регионального оргкомитета. Большинство голосов членов муниципального организационного комитета было отдано за вариант с размещением сцены на площади Ленина.