Общество

К Ганзейским дням в Пскове появится «Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019»

К Ганзейским дням в Пскове планируется создать «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019». К такому решению пришли члены организационного комитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове в 2019 году в ходе заседания 20 марта. «Ганза - это наше общее дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В последнее время все больше псковичей, творческих и трудовых коллективов, общественных движений, представителей бизнеса обращаются в муниципалитет с идеями и предложениями к Ганзе. Следуя доброй традиции, начало которой уходит к празднованию 1100-летия Пскова, когда была издана «Золотая летопись славных дел», предлагаю рассмотреть возможность учреждения Псковской городской Думой «Книги добрых дел Псковской Ганзы-2019», - сказал глава города Пскова, председатель муниципального оргкомитета Иван Цецерский.

В ходе заседания участники обсудили проект состава Общественного совета по занесению в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы - 2019», в который вошли представители муниципальной и региональной власти, общественности и духовенства, туристического бизнеса, учреждений культуры и образования, лидеры молодежных движений.

Планируется, что в «Книгу» войдут «добрые дела», касающиеся реконструкции и восстановления памятников истории и культуры города, благоустройства и оформления, развития туристического потенциала и творческих коллективов, информационного сопровождения Ганзейских мероприятий, работы с молодежью и популяризации Ганзейского бренда. Кроме того, будут отмечены личные вклады в развитие города к Ганзейским дням.

Планируется, что вопрос о создании книги будет рассмотрен на сессии Псковской городской Думы.