Общество

Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных

Специалисты Управления Роскомнадзора по Псковской области в рамках профилактической работы по реализации«Стратегии 2020» и взаимодействия с общественными организациями провели «Урок безопасности» со старшеклассниками школы №24 города Пскова и научили школьников защите персональных данных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 88 участников мероприятия рассмотрели вопросы безопасной работы в сети интернет и бережного отношения к своим персональным данным. В мероприятии приняли участие учащиеся, учителя, представители организатора и приглашенных общественных организаций.

Представитель Управления рассказал о Роскомнадзоре и его «Стратегии 2020».

Ребята внимательно выслушали информацию о Федеральном законе «О персональных данных» и подписании «Кодекса добросовестных практик» Роскомнадзора - Кодекса этической деятельности (работы) в сети интернет.

Живой интерес детей вызвал рассказ о портале «персональныеданные.дети» и проводимых на нем творческих конкурсах.

Дети посмотрели видеоролики о защите персональных данных и узнали много нового для себя по вопросам защиты, хранения, обработки и передачи персональных данных граждан России.

С информационными сообщениями перед ребятами также выступили представители общественных организаций «Общественного совета при УМВД России по Псковской области» и Псковского регионального отделения «Российского движения школьников». Завершилось общение ответами на вопросы аудитории.