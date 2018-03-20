Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Renault: широкий спектр акций в марте
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
новый автобус №77
Кому в Ужуписе жить хорошо
Информационные стенды таблички, вывески
Пространство эксперимента
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 20.03.2018 19:5112 Что такое «псковское счастье» и есть ли оно вообще? 22.03.2018 10:180 Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам 22.03.2018 10:001 Каждую неделю в фирменных магазинах «Соловьи» - три дня скидок на сосиски, пельмени и колбасы 22.03.2018 09:501 Великолукская межрайонная больница подала заявку на приобретение нового рентгенологического комплекса для поликлиники №1 22.03.2018 09:420 Предложения по социальной адаптации инвалидов направят псковичи координаторам партпроектов в Москву 22.03.2018 09:150 Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных 
Самое популярное 19.03.2018 16:1048 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 02:45139 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 19.03.2018 20:4166 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 20.03.2018 15:357 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 20.03.2018 17:2227 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка»
 
Общество

Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных 

22.03.2018 09:15|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Управления Роскомнадзора по Псковской области в рамках профилактической работы по реализации«Стратегии 2020» и взаимодействия с общественными организациями провели «Урок безопасности» со старшеклассниками школы №24 города Пскова и научили школьников защите персональных данных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 88 участников мероприятия рассмотрели вопросы безопасной работы в сети интернет и бережного отношения к своим персональным данным. В мероприятии приняли участие учащиеся, учителя, представители организатора и приглашенных общественных организаций.

Представитель Управления рассказал о Роскомнадзоре и его «Стратегии 2020».

Ребята внимательно выслушали информацию о  Федеральном законе «О персональных данных» и подписании «Кодекса добросовестных практик» Роскомнадзора - Кодекса этической деятельности (работы) в сети интернет.

Живой интерес детей вызвал рассказ о портале «персональныеданные.дети» и проводимых на нем творческих конкурсах.
Дети посмотрели видеоролики о защите персональных данных и узнали много нового для себя по вопросам защиты, хранения, обработки и передачи персональных данных граждан России.

С информационными сообщениями перед ребятами также выступили представители общественных организаций «Общественного совета при УМВД России по Псковской области» и Псковского регионального отделения «Российского движения школьников». Завершилось общение ответами на вопросы аудитории.

Теги: #Роскомнадзор #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 161 человек
Лента новостей
Последние новости
22.03.2018, 10:280 В Великих Луках прокуратура в суде отстояла права ребенка на обеспечение бесплатными лекарствами 22.03.2018, 10:230 Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее  22.03.2018, 10:180 Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам 22.03.2018, 10:110 На гдовском кладбище обнаружен труп местного жителя с ножевыми ранениями
22.03.2018, 10:050 Великолучане, пожелавшие купить аудиоусилитель и шубу через интернет, попались на удочку мошенников  22.03.2018, 10:001 Полиция уличила великолукское предприятие в уклонении от уплаты налогов 22.03.2018, 10:001 Каждую неделю в фирменных магазинах «Соловьи» - три дня скидок на сосиски, пельмени и колбасы 22.03.2018, 09:590 На улице Юбилейной столкнулись два автомобиля, движение затруднено
22.03.2018, 09:550 Всех желающих приглашают вступить в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 22.03.2018, 09:501 Великолукская межрайонная больница подала заявку на приобретение нового рентгенологического комплекса для поликлиники №1 22.03.2018, 09:420 Предложения по социальной адаптации инвалидов направят псковичи координаторам партпроектов в Москву 22.03.2018, 09:330 Нетрезвый водитель в Гдовском районе съехал в кювет и врезался в дерево
22.03.2018, 09:240 Великолучанин похитил из магазина алкоголь, кофе и косметику 22.03.2018, 09:230 ФК «Автофаворит» примет участие в первенстве МРО «Северо-Запад» 22.03.2018, 09:211 Водитель «Ауди», врезавшийся в поезд в Пыталовском районе, ехал на «красный» 22.03.2018, 09:150 Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных 
22.03.2018, 09:140 Труппа Великолукского драматического театра 20 марта отправилась на гастроли в Белоруссию 22.03.2018, 09:0211 До конца года в десантно-штурмовых дивизиях сформируют танковые батальоны, вооруженные Т-72 22.03.2018, 08:477 Правительство РФ разрабатывает новые меры поддержки женщин 22.03.2018, 08:350 Журналистов приглашают принять участие в VI Международном конкурсе СМИ «Ганза - связь времен»
22.03.2018, 08:212 В России зафиксирован рекордный турпоток по итогам 2017 года 22.03.2018, 07:230 В Пскове слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России приняли присягу 21.03.2018, 23:5016 Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения 21.03.2018, 23:4012 Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе - СМИ
21.03.2018, 23:1219 Трамп пришел в ярость от утечки информации про поздравление Путину 21.03.2018, 22:422 В Пскове открыли Неделю детской книги 21.03.2018, 22:1212 Делегация Псковской области находится с бизнес-миссией в Финляндии 21.03.2018, 21:5432 Новый совет директоров «Псковавиа» выработал «дорожную карту» по стабилизации деятельности предприятия
21.03.2018, 21:4811 Панин успел улететь в Италию до запрета на выезд из России 21.03.2018, 21:351 В Великих Луках почтили память академика Ивана Виноградова 21.03.2018, 20:445 Псковская таможня напоминает иностранным гражданам об условиях запрета въезда в РФ 21.03.2018, 20:1618 В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова
21.03.2018, 19:583 В «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону 5G 21.03.2018, 19:4218 В администрации Пскова отреагировали на сигнал о холоде в лицее №22 21.03.2018, 19:304 Разработку новых маршрутов по направлению Большой Гоголевки и изменение графика движения автобуса №8 обсудили в Пскове 21.03.2018, 19:255 Росприроднадзор проверит, как власти регионов борются с нелегальным сбором первоцветов
21.03.2018, 19:110 Спортсмены из Псковской области стали победителями чемпионата СЗФО по спортивной аэробике 21.03.2018, 18:473 В ПсковГУ презентовали Международный центр нейтронных исследований 21.03.2018, 18:4212 Алексей Захаров: Город Псков без уборки не останется 21.03.2018, 18:3112 К Ганзейским дням в Пскове появится «Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019»
21.03.2018, 18:150 Выставка литографий церковного зодчества откроется в Псковской областной библиотеке 21.03.2018, 18:080 Жители Пскова и Псковского района могут получить дубликат СНИЛС, не посещая клиентскую службу ПФР 21.03.2018, 17:590 От -9 до +5 градусов ожидается в четверг в Псковской области 21.03.2018, 17:561 В Псковском драмтеатре идут последние приготовления к премьере спектакля «Река Потудань». ФОТО
21.03.2018, 17:498 Проблему заготовки дров для нужд населения обсудили в Стругокрасненском районе 21.03.2018, 17:488 Главную сцену Ганзейских дней в Пскове планируют установить на площади Ленина 21.03.2018, 17:4446 Псковские коммунисты, «эсеры» и другие политические силы могут выдвинуть единого кандидата на губернаторские выборы 21.03.2018, 17:377 Михаил Ведерников принимает участие в расширенном заседании общественного совета федерального проекта «Локомотивы роста»
21.03.2018, 17:364 Передача Пскову эстафеты проведения Ганзейских дней состоится 24 июня в Ростоке (Германия) 21.03.2018, 17:2724 Верховный суд РФ поддержал требование ФСБ о передаче ключей шифрования от Telegram  21.03.2018, 17:240 В Опочке прошел День открытых дверей ПсковГУ  21.03.2018, 17:1816 Менять нельзя оставить
21.03.2018, 17:027 Псковская область вошла в топ-30 регионов по объему произведенного с начала года молока 21.03.2018, 16:5226 Из-за отсутствия отопления ученики псковского лицея №22 учатся в куртках 21.03.2018, 16:461 Уже 120 псковских школьников познакомились с работой в сфере туризма и гостеприимства 21.03.2018, 16:423 Великолучане решают судьбу парка на проспекте Гагарина, 127
21.03.2018, 16:371 Псковские росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту 21.03.2018, 16:295 Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Пыталовском районе 21.03.2018, 16:205 Александр Козловский поддержал закон о невозвратных железнодорожных билетах 21.03.2018, 16:116 100 представителей французской интеллигенции призвали остановить распространение «исламского сепаратизма»
21.03.2018, 16:0320 Еще 106 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в яслях 21.03.2018, 15:562 В Пскове флэшмобом отметят Всемирный день воды 21.03.2018, 15:5120 Александр Козловский: Жители многоквартирных домов не должны платить за недобросовестную работу управляющих организаций 21.03.2018, 15:4124 Новый ресторан откроется в центре Пскова
21.03.2018, 15:340 Работники Интеграционных мастерских готовы поставлять свою продукцию в соцучреждения Псковской области 21.03.2018, 15:224 Псковская «Молодежка ОНФ» провела акцию «Клуб любителей кино» 21.03.2018, 15:1240 Олег Брячак рассказал, почему не стал вице-губернатором Псковской области по экономике 21.03.2018, 15:0012 Заместитель главы Пскова Елена Полонская встретилась со школьниками из Неймегена
21.03.2018, 14:5014 Ветер истории и партия перемен 21.03.2018, 14:489 В Псковской области запущена программа по раннему выявлению у детей расстройств аутистического спектра  21.03.2018, 14:400 Деятельность отдела Росгвардии по Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 21.03.2018, 14:2932 Проверить расходование средств, выделенных «дорожным» подрядчикам по муниципальному контракту, предложил Олег Брячак
21.03.2018, 14:220 Фотографии музея-заповедника «Михайловское» представлены на выставке в аэропорту Внуково 21.03.2018, 14:111 В Псковской области откроют второй Региональный ресурсный центр для сопровождения общеобразовательных школ 21.03.2018, 14:0413 В Пскове прошло экстренное заседание исполкома областной Федерации шахмат 21.03.2018, 13:5851 Олег Брячак не собирается необоснованно критиковать Михаила Ведерникова
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru