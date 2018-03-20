Общество

Комиссия при псковском Росреестре рассмотрела 11 заявлений о снижении кадастровой стоимости земельных участков в Псковской области

В Управлении Росреестра по Псковской области прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства в ходе заседания комиссией были рассмотрены 11 заявлений о снижении кадастровой стоимости 37 земельных участков в Псковской области, 24 из которых предназначены для дачного строительства.

После изучения представленных заявителями документов комиссия приняла решение о снижении суммарной стоимости земельных участков на общую сумму в 83,3 млн. рублей (со 105 млн. ранее установленной кадастровой стоимости до 21,7 млн. рыночной). В рассмотрении одного заявления отказано в связи с несоответствием представленного оценочного отчета предъявляемым требованиям.

В региональном Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости в Псковской области размещена на портале Росреестра в региональном блоке рубрики «Кадастровая оценка».