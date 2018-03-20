Общество

Специалисты регионального отделения ФСС провели совместное совещание с представителями общественных организаций инвалидов области

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление льготным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение - темы, которые стали предметом обсуждения на традиционной встрече специалистов Псковского регионального отделения Фонда социального страхования с руководителями и представителями общественных организаций инвалидов области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ФСС, подводя итоги 2017 года, начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС по Псковской области Маргарита Куцак отметила, что реабилитация людей с ограниченными возможностями и их интеграция в современное общество – это сегодня приоритетная государственная задача, на реализацию которой направлены усилия многих учреждений, в том числе и Фонда социального страхования. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление льготникам путевок на санаторно-курортное лечение – вот основные вопросы, которые волнуют сегодня людей с ограниченным возможностями. Для регионального отделения это направление остается одним из важнейших.

Так, в 2017 году было приобретено 778 путевок на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан на сумму 16,7 млн. рублей, в том числе 720 путевок – в местные здравницы. Всего путевки получили 643 человека, в том числе 90 детей-инвалидов и 45 инвалидов первой группы с сопровождением.

Маргарита Куцак сообщила, что за отчетный период гражданам с ограниченными возможностями, проживающим на территории региона, было выдано более 1860 тысяч изделий различных наименований - от абсорбирующего белья до сложных протезных изделий и кресло-колясок различной модификации на сумму более 173 млн. рублей.

Всего средствами реабилитации в 2017 году было обеспечено порядка 7,8 тысяч инвалидов, обратившихся в региональное отделение. Специалистами отделения было удовлетворено более 26 тысяч заявок граждан. Процент выполнения заявок за истекший год по Псковской области составил 91,4% , по России – 85,9%.

Порядка 11,5 миллионов рублей было выплачено в качестве компенсаций тем инвалидам, которые в рамках действующего законодательства, самостоятельно приобрели более 107 тысяч технических средств реабилитации (ТСР).

До сих пор волнующей темой для людей с ограниченными возможностями остается качество изделий, поставляемых по государственным контрактам. Так, в прошлом году, региональное отделение из-за неоднократных нарушений условий госконтрактов недобросовестными поставщиками было вынуждено в одностороннем порядке отказаться от их исполнения по ряду видов ТСР. Два контракта на поставку технических средств реабилитации были расторгнуты в сентябре и ноябре 2017 года. В результате 20,3 миллионов рублей, выделенных на приобретение технических средств реабилитации, были возвращены в бюджет.

Для повышения контроля за качеством закупаемых изделий была создана комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов.

«Мы полностью поддерживаем такой механизм, когда непосредственно человек, нуждающийся в том или ином изделии, может оценить его качество и функционал, – отметила председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. - Кроме того, огромное значение имеют для нас ежегодные встречи со специалистами Фонда. Они помогают нам лучше понять механизм проведения закупочных процедур и трудности работы с поставщиками технических средств реабилитации, а также оценить проблемы очередности на санаторно-курортное лечение. После такого общения мы понимаем, как нужно действовать и что донести до людей».

Рассказывая о планах, Маргарита Куцак заметила, что на 1 января 2018 года на учете в отделении Фонда состоит 3 667 человек, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Для этих целей из федерального бюджета на 2018 год выделено 15,3 млн. рублей. Отделением Фонда планируется приобретение 663 путевок, в том числе 383 - в местные здравницы. Из них - 483 путевки для взрослого населения, 180 - для детей инвалидов и сопровождающих их лиц.

По итогам проведенной встречи стороны отметили важность тесного взаимодействия специалистов Фонда и представителей общественных организаций инвалидов области в вопросах обеспечения инвалидов средствами реабилитации, доступной среды при прохождении лечения в санаториях области и договорились продолжать дальнейшее сотрудничество в целях своевременного и полного предоставления гражданам необходимых изделий и услуг.