Общество

Псковичей приглашают на вечеринку по обмену одеждой

Псковское областное отделение Российского детского фонда приглашает всех на первую в городе вечеринку по обмену одеждой - Swap-party, - под названием «Меняй-помогай», которая состоится 29 марта в Доме торговли «Форум» с 11.00 до 19.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие будет проходить в помещении партнеров Детского фонда - хобби-центре «Квокка»: ул. Яна Фабрициуса д. 10, ТД «Форум», 2 этаж, отдел 12 (по левую сторону).

Своп-вечеринки, на которых принято собираться большой компанией и меняться надоевшими вещами под приятную музыку, в Пскове пока никому не известны. Хотя за рубежом традиция обмениваться вещами, которые не используются, не подходят по размеру или разонравились, очень популярна и существует достаточно давно. Это очень практично - купил что-то на распродаже, а потом понимаешь, что оно совсем не нужно или больше не подходит тебе, а выбросить вещь жалко. Да и в домашних шкафах всегда найдётся ненужная одежда. Цель swap-party – отлично провести время и уйти домой не только с приятными впечатлениями, но и мешком новой одежды, не потратив при этом средств. Принять участие в вечеринке может каждый: от отдельного желающего человека до целой семьи.

Для участия в мероприятии необходимо соблюдать очень простые условия:

1)​ вы приносите с собой вещи, которые вам уже не нужны. Так как мероприятие проводится Детским фондом, то к участию в обмене допускаются только детские и подростковые вещи от 0 до 18 лет (до 44 размера!). Важно, чтобы вещи были в хорошем состоянии: без пятен, зацепок, дырочек, катышков; со всеми пуговицами и застежками; постиранными и поглаженными;

2)​ при входе вы получаете жетон с цифрой, равной количеству принесённой одежды и обуви; после чего ваши вещи развешиваются на вешалки к ранее принесённым другими посетителями;

3)​ вы, как и остальные участники мероприятия, гуляете среди стоек с одеждой и выбираете понравившиеся вам вещи, а также наслаждаетесь приятной фоновой музыкой, общением с посетителями и настольными играми от хобби-центра "Квокка". Каждый имеет право выбрать себе количество вещей на одну единицу меньше, чем принес. Такие условия объясняются тем, что мероприятие носит благотворительный характер;

4)​ после приятного времяпрепровождения, вы идете довольные с обновками домой.

По окончании вечеринки все вещи, которые останутся на вешалках, Детский фонд отправит в самые нуждающиеся семьи с детьми всей Псковской области.

Принять участие в благотворительном мероприятии «Меняй-помогай» могут все желающие. Вход бесплатный. «Приходите целыми семьями: пока родители заняты выбором вещей, с ребёнком поиграют наши волонтёры в ростовых куклах и игромастера от клуба настольных игр "Квокка"», - приглашают организаторы.