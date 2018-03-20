Общество

Александр Котов пообещал жительнице Середки выяснить, можно ли ускорить процесс внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения

На прием к председателю областного Собрания, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову 22 марта повторно обратилась Татьяна Романова, представляющая интересы нескольких жителей Середкинской волости в вопросах, связанных с оформлением права собственности на землю и недвижимость. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, пенсионерка рассказала, что в план застройки земель сельского поселения не внесены изменения, в итоге волость и администрация Псковского района дают разную информацию о возможном использовании участка, получить разрешение на строительство почти невозможно. В результате сразу несколько дел застопорилось, и люди теряют деньги - у собранных справок истекает срок. В качестве доказательства Татьяна Романова представила копию заявления, ожидающего ответа с октября 2016 года.

«Как можно было утвердить ПЗЗ, если у них даже на карте деревни неправильно указаны? Как они могут брать на себя ответственность? Нет в электронном виде схемы. Была предусмотрена, но так и не сделали. Кругом ужас. И самое страшное, что ничего не решается. Одни отписки», - пожаловалась жительница Середки.



Александр Котов согласился, что у депутатов, ведущих приемы граждан, много вопросов к комитету по экономическому развитию и комитету по имущественным отношениям – особенно по нарушению сроков. «Ситуация мне тоже не нравится. Предоставление участков и разрешение на строительство затягивается», - отметил председатель Собрания и пообещал выяснить, можно ли ускорить внесение актуальных данных, чтобы устранить сложившуюся рассогласованность.