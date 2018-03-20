Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Renault: широкий спектр акций в марте
новый автобус №77
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пространство эксперимента
Информационные стенды таблички, вывески
Кому в Ужуписе жить хорошо
ещё Общество 20.03.2018 19:5113 Что такое «псковское счастье» и есть ли оно вообще? 22.03.2018 17:190 Российские метеослужбы предлагают объединить в единую госкорпорацию 22.03.2018 17:101 В Пскове прошел танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды 22.03.2018 16:480 Новосокольнический суд восстановил родительские права многодетной матери спустя 10 лет после лишения 22.03.2018 16:417 Активнее привлекать псковичей к благоустройству территорий призвал городской чиновник 22.03.2018 16:350 Псковичей предупреждают о рыхлом льде
Самое популярное 19.03.2018 16:1048 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 02:45143 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 20.03.2018 15:357 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 19.03.2018 20:4166 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 20.03.2018 17:2228 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка»
 
Общество

Александр Котов пообещал жительнице Середки выяснить, можно ли ускорить процесс внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения

22.03.2018 15:58|ПсковКомментариев: 0

На прием к председателю областного Собрания, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову 22 марта повторно обратилась Татьяна Романова,  представляющая интересы нескольких жителей Середкинской волости в вопросах, связанных с оформлением права собственности на землю и недвижимость.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, пенсионерка рассказала, что в план застройки земель сельского поселения не внесены изменения, в итоге волость и администрация Псковского района дают разную информацию о возможном использовании участка, получить разрешение на строительство почти невозможно. В результате сразу несколько дел застопорилось, и люди теряют деньги - у собранных справок истекает срок. В качестве доказательства Татьяна Романова представила копию заявления, ожидающего ответа с октября 2016 года.

 «Как можно было утвердить ПЗЗ, если у них даже на карте деревни неправильно указаны? Как они могут брать на себя ответственность? Нет в электронном виде схемы. Была предусмотрена, но так и не сделали. Кругом ужас. И самое страшное, что ничего не решается. Одни отписки», - пожаловалась жительница Середки.

Александр Котов согласился, что у депутатов, ведущих приемы граждан, много вопросов к комитету по экономическому развитию и комитету по имущественным отношениям – особенно по нарушению сроков. «Ситуация мне тоже не нравится. Предоставление участков и разрешение на строительство затягивается», - отметил председатель Собрания и пообещал выяснить, можно ли ускорить внесение актуальных данных, чтобы устранить сложившуюся рассогласованность.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 235 человек
Лента новостей
Последние новости
22.03.2018, 17:250 Жительница Новосокольников фиктивно прописала у себя азербайджанца 22.03.2018, 17:190 Российские метеослужбы предлагают объединить в единую госкорпорацию 22.03.2018, 17:102 В Пскове прошел танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды 22.03.2018, 16:560 Псковская область примет участие в создании интерактивной карты СЗФО
22.03.2018, 16:480 Новосокольнический суд восстановил родительские права многодетной матери спустя 10 лет после лишения 22.03.2018, 16:417 Активнее привлекать псковичей к благоустройству территорий призвал городской чиновник 22.03.2018, 16:350 Псковичей предупреждают о рыхлом льде 22.03.2018, 16:250 Молодежный Пасхальный фестиваль пройдет в Пскове в апреле
22.03.2018, 16:170 В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ 22.03.2018, 16:031 Инспектор труда Псковского облсовпрофа награждена благодарственным письмом Северо-Западной ассоциации «Безопасный труд» 22.03.2018, 15:580 Александр Котов пообещал жительнице Середки выяснить, можно ли ускорить процесс внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения 22.03.2018, 15:5518 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ 
22.03.2018, 15:432 Специалисты регионального отделения ФСС провели совместное совещание с представителями общественных организаций инвалидов области 22.03.2018, 15:410 Полный курс счастливой жизни. Часть четвертая весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь» 22.03.2018, 15:305 Почтальон дала отпор грабителю с битой 22.03.2018, 15:150 В Усвятах состоялась ярмарка учебных мест
22.03.2018, 15:063 Победитель получает всё. Остальное делим по-братски… 22.03.2018, 14:590 Псковичей приглашают на вечеринку по обмену одеждой 22.03.2018, 14:480 В Псковском перинатальном центре появились два собственных реанимобиля 22.03.2018, 14:4618 Крымский санаторий «Мисхор» приглашает псковичей на отдых в июле-сентябре
22.03.2018, 14:2123 Настоятельница Спасо-Елеазаровского женского монастыря рассказала о проблемах с высокими тарифами на электричество 22.03.2018, 14:192 Финские производители пластмассовых и строительных изделий заинтересовались Псковской областью 22.03.2018, 14:1913 Михаил Ведерников договорился с правительством РФ о выделении средств на «Машиностроитель» и Центр велосипедистов 22.03.2018, 14:126 На начисление платы за воду в пустой комнате пожаловалась Александру Котову псковичка
22.03.2018, 14:030 Псковичи могут стать участниками всероссийской контрольной по математике 22.03.2018, 13:521 За продвижение «Лыжного десанта» на уровне Северо-Запада возьмется партпроект «Историческая память» 22.03.2018, 13:5019 Реплика Донецкого: Про пеленальные столики online 22.03.2018, 13:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Поземского
22.03.2018, 13:4921 «Друзья мои, не ясен наш союз» 22.03.2018, 13:3929 Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов выиграл по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий Пскова 22.03.2018, 13:251 Уязвимость в Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone 22.03.2018, 13:180 В сервисном центре «Прагматика ICE» диагностика АКБ - бесплатно
22.03.2018, 13:0414 В Пскове женщина похитила из магазина продукты 22.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.03.2018, 12:553 Псковичи могут воспользоваться платными услугами юридического отдела ПсковГУ 22.03.2018, 12:5410 «Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы
22.03.2018, 12:484 На озере Цевло завершено строительство пирса 22.03.2018, 12:403 Зарезанный на кладбище в Гдове мужчина распивал там с приятелем спиртное 22.03.2018, 12:329 Свыше 800 экстренных операций на сердце выполнили псковские кардиологи в прошлом году 22.03.2018, 12:251 Налоговые льготы для пенсионеров обсудили в Псковском Красном Кресте
22.03.2018, 12:181 Решается вопрос о закупке оборудования для приема в МФЦ заявлений о выдаче загранпаспорта нового образца 22.03.2018, 12:110 Более трех лет проведет в колонии житель Палкинского района за серию краж и незаконное хранение боеприпасов 22.03.2018, 12:001 В Пскове обсудили перспективы волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия 22.03.2018, 11:541 Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее
22.03.2018, 11:520 3,5 года условно получил житель Палкинского района за разбойное нападение на случайного знакомого 22.03.2018, 11:470 «Сообразим на троих»: О финише президентских выборов и старте выборов губернатора 22.03.2018, 11:401 Срок получения справки о наличии или отсутствии судимости через сайт госуслуг сокращается до 10 дней 22.03.2018, 11:350 Псковичи могут подать заявление на новый загранпаспорт, а пока пользоваться старым
22.03.2018, 11:343 Тереза Мэй намерена убедить страны ЕС выслать российских дипломатов 22.03.2018, 11:280 Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 109 - «Опочецкий карнавал»  22.03.2018, 11:211 Селфи для подачи заявления на получение госуслуги в электронном виде не подходит, напоминают псковичам в полиции 22.03.2018, 11:218 Комиссия при псковском Росреестре рассмотрела 11 заявлений о снижении кадастровой стоимости земельных участков в Псковской области
22.03.2018, 11:180 С марта псковичи могут получить скидку при оформления приглашений для иностранных граждан 22.03.2018, 11:1038 В России может увеличиться подоходный налог 22.03.2018, 10:585 Девушка помогла пожилой великолучанке донести сумки до подъезда и украла у нее 3800 рублей 22.03.2018, 10:521 Более тысячи горожан приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных территорий Пскова
22.03.2018, 10:481 Великолучанин, которому мошенники предложили выгодный кредит, лишился 51 тысячи рублей 22.03.2018, 10:4416 Фотофакт: Ржавое счастье 22.03.2018, 10:391 Водитель «Калины» в Новом Изборске повторно сел за руль пьяным 22.03.2018, 10:370 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Опочки
22.03.2018, 10:280 В Великих Луках прокуратура в суде отстояла права ребенка на обеспечение бесплатными лекарствами 22.03.2018, 10:231 Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее  22.03.2018, 10:180 Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам 22.03.2018, 10:114 На гдовском кладбище обнаружен труп местного жителя с ножевыми ранениями
22.03.2018, 10:050 Великолучане, пожелавшие купить аудиоусилитель и шубу через интернет, попались на удочку мошенников  22.03.2018, 10:002 Полиция уличила великолукское предприятие в уклонении от уплаты налогов 22.03.2018, 10:007 Каждую неделю в фирменных магазинах «Соловьи» - три дня скидок на сосиски, пельмени и колбасы 22.03.2018, 09:590 На улице Юбилейной столкнулись два автомобиля, движение затруднено
22.03.2018, 09:550 Всех желающих приглашают вступить в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 22.03.2018, 09:501 Великолукская межрайонная больница подала заявку на приобретение нового рентгенологического комплекса для поликлиники №1 22.03.2018, 09:422 Предложения по социальной адаптации инвалидов направят псковичи координаторам партпроектов в Москву 22.03.2018, 09:331 Нетрезвый водитель в Гдовском районе съехал в кювет и врезался в дерево
22.03.2018, 09:240 Великолучанин похитил из магазина алкоголь, кофе и косметику 22.03.2018, 09:230 ФК «Автофаворит» примет участие в первенстве МРО «Северо-Запад» 22.03.2018, 09:212 Водитель «Ауди», врезавшийся в поезд в Пыталовском районе, ехал на «красный» 22.03.2018, 09:151 Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru