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Общество

Псковичи могут получить электронную подпись в Кадастровой палате

22.03.2018 18:24|ПсковКомментариев: 1

На сегодняшний день огромное количество граждан и организаций сталкивается с необходимостью получения государственных услуг в электронном виде. Внедрение «бесконтактных технологий» обусловлено созданием максимального удобства для заявителей при получении государственных услуг.

Сегодня, благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись может быть полезна для обычных граждан, а не только бизнесменам и юридическим лицам. Она стала реальным заменителем обычной подписи – современной технологией, упрощающей нашу жизнь.

Документы с такой подписью шифруются и таким образом защищаются от подделки. Электронный документ, подписанный такой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный вариант, подписанный собственноручно.

Обладатель электронной подписи может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет; оформить анкету для получения паспорта; получить ИНН; подать заявление для поступления в ВУЗ, а также официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физических лиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).

Также электронная подпись будет необходима юридическим лицам и предпринимателям, для того, чтобы подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП; поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; заключать контракты и участвовать в электронных торгах; вести электронный документооборот в организации.

Преимуществом использования электронно-цифровой подписи является возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может получить услугу, воспользовавшись сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе.

Стоит отметить, что при регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде госпошлина и плата сокращаются на 30-87%.

В начале 2018 года Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области выдал 1 электронно-цифровую подпись. Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра . После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)68-60-04 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru

 

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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