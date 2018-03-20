Общество

Подавляющее большинство россиян удовлетворено выборами президента - ВЦИОМ

Подавляющее большинство россиян удовлетворено выборами президента РФ, прошедшими 18 марта, доверие к их результатам достигло максимума за все периоды измерений. Соответствующие выводы следуют из материалов по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, 87% респондентов заявили, что удовлетворены прошедшими выборами. На вопрос, в целом удовлетворены ли они тем, как прошли президентские выборы, 70% опрошенных дали вариант ответа «Полностью удовлетворен», 17% - «Скорее удовлетворен». «Это максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году - 71%, в 2008 году - 72%. Доля тех, кто выбирает вариант ответа "Полностью удовлетворен", выросла за 10 лет с 28% до 70%», - указывает ВЦИОМ.

Итоги опроса свидетельствуют, что доверие к результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений. «60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог», - отмечается в релизе ВЦИОМ. Только 7% опрошенных выражают недоверие к результатам выборов.

Для сравнения: после выборов 2012 года о доверии к их результатам заявляли 44% респондентов, 34% не исключали локальных подтасовок, не влияющих в целом на итоги голосования по стране. При этом в два раза - с 14% до 7% - снизилось количество считающих, что результатам выборов доверять нельзя.

Большинству опрошенных - 60% - неизвестно о каких-либо нарушениях во время голосования. «Те, кто владеет подобного рода информацией, чаще всего получали ее из СМИ: 20% - по ТВ, радио, из печатных изданий, 9% - из интернета. Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% - [знают о них] со слов родных и знакомых», - информирует ВЦИОМ.