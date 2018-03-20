Общество

Началось голосование за победителей селфи-конкурса «Моя история выборов»

С сегодняшнего дня, 23 марта, началось голосование за определение победителей селфи-конкурса «Моя история выборов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, согласно положению о конкурсе, организаторы отобрали в общей сложности 10 фотографий с наибольшим количеством отметок пользователей «Мне нравится» и выложили эти фотографии в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izbircompskov).

Открытое голосование продлится до 27 марта включительно, по его результатам определяются три победителя номинации «Лучшее фото». По такому же принципубудут определены победители в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой».

Напомним, что в день голосования 18 марта и до 20.00 19 марта участники конкурса размещали свои фотоматериалы в социальных сетях vk.com и Instagram.com и на сайте http://выборы60.рф/ с хештегами #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Возрастных ограничений для участников не было - от 18 лет и до бесконечности.

Победителей селфи-конкурса ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места предусмотрены планшеты. В номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Добавим, селфи-конкурс «Моя история выборов» Избирательная комиссия Псковской области проводит уже во 2-й раз. Его цель - повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте избиркома здесь>>>