Общество

Экспертная группа рассмотрела норматив накопления ТКО на территории Псковской области

В администрации региона прошло очередное заседание экспертного совета по реализации поэтапного запуска новой системы обращения с ТКО на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, его провел заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Участники экспертной группы обсудили итоги проведенного в Порховском районе опроса населения по вопросу деятельности полигона ТКО и ряд организационных вопросов, связанных с отбором регионального оператора.

В частности, рассмотрели проект приказа об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Псковской области. Как рассказал председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, предполагаемый норматив составит 2 кубометра мусора на человека в год. Эта цифра была рассчитана на основе выборки жилых домов в Островском районе, Пскове и Великих Луках. В сравнении с другими регионами России наш показатель ниже.

Участники заседания приняли проект приказа за основу, а вице-губернатор Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову проработать механизм корректировки норматива в случае необходимости.

Также участники экспертной группы приняли решение дополнить состав комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора и попросили Госкомитет по делам строительства и ЖКХ заранее представить критерии по отбору регионального оператора для их изучения.

Кроме того, Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову проработать возможность изменения схемы распределения средств экологического сбора, чтобы областная часть шла муниципалитету. Сейчас районный бюджет получает 55% всех сборов, 40% идет в областной, а 5% - в федеральный.