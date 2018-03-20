Общество

Накануне Дня войск национальной гвардии России бойцы псковского СОБРа провели «Урок мужества»

Бойцы СОБРа Отдела Росгвардии по Псковской области показали школьникам из Пскова приёмы рукопашного боя, элементы штурма и высотной подготовки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сначала перед гостями выступил командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Он рассказал об истории отряда и назначении специальных подразделений Росгвардии.

Затем наступила активная часть мероприятия. Перед ребятами развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда.

После показательных выступлений все желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, но и подержать в руках все представленные образцы. У стенда сразу выстроилась очередь из желающих, ведь настоящее оружие ребята в большинстве своем видели только по телевизору.

Следует отметить, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.