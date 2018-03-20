Общество

Владимир Яников предложил создать рабочую группу по вопросам финансирования муниципальных школ

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова в областном Собрании вновь обсудили вопрос финансирования региональной сферы образования. В рабочем совещании приняли участие депутаты регионального парламента Лидия Драгунова и директор Плюсской школы Оксана Лазарева, начальник областного управления образования Александр Седунов, финансисты областной администрации, а также руководители и бухгалтеры муниципальных образовательных учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, речь на совещании шла в первую очередь об увеличении с двух до трёх процентов величины учебных расходов – деньги по этой статье школы получают на приобретение учебников, закупку и ремонт оборудования и прочие хозяйственные траты. «Очевидно, что школам этих средств не хватает, - констатировал Владимир Яников. - Я сам был директором школы 18 лет, и, честно, не представляю, как сегодня руководители учебных учреждений выходят из положения. Надо повышать нормативы, и я уверен, что бюджет может отыскать такую возможность»».

В подтверждение слов депутата директора сельских школ рассказали о своих проблемах: компьютерная техника, закупленная 5-7 лет назад, выходит из строя, а её дорогостоящий ремонт школам не по карману, остро стоит вопрос приобретения учебников – книги быстро ветшают, а стоимость каждого нового комплекта превышает 600 рублей, необходимо обновлять мебель – в некоторых классах парты используются дольше 30 лет.

Александр Седунов признал, что финансирование учебных расходов необходимо увеличивать: «Поддерживаем увеличение, но с пониманием того, как эти деньги будут тратиться – школы должны искать пути экономии». В качестве примера эффективного расходования средств Александр Седунов назвал замену штатных уборщиц сотрудниками клининговых компаний, оказывающих услуги по договору. «Возможно, это подходит большим городским школам, но на селе это неприменимо», - не согласился Владимир Яников.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению предложил создать рабочую группу, в которую войдут депутаты, представители областной администрации и директора школ, чтобы скорректировать существующие нормативы на учебные расходы и подготовить соответствующий законопроект.

«Сколько времени нам на это понадобится?» - попросил коллег определиться со сроками Владимир Яников. По общей договорённости проект закона решено подготовить к июньской сессии регионального парламента.

Далее участники совещания затронули ещё несколько актуальных проблем региональной сферы образования: финансирование малокомплектных школ, дефицит профессиональных кадров, необходимость проведения капитальных ремонтов зданий сельских школ.

«Большинство школ на селе – старые постройки, которые нуждаются в серьёзном ремонте. Понятно, что муниципалитеты такие работы не потянут. Хорошо бы, появилась целевая федеральная программа, которая поможет решить эту проблему», - сказал в ходе дискуссии директор Яммской средней общеобразовательной школы Александр Сосницкий.

Высказанную позицию поддержали все присутствующие. Владимир Яников отметил, что областное Собрание могло бы обратиться с инициативой о создании такой программы в Государственную Думу и Правительство РФ. Этот вопрос депутат пообещал обсудить с коллегами-парламентариями.