Общество

Лишь 29% населения Псковской области обеспечено доброкачественной питьевой водой

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области опубликовало отчет по итогам проверок качества воды на территории Псковской области.

По данным ведомства, в регионе расположено 1365 источников централизованного питьевого водоснабжения. В двух городах области – Пскове и Великих Луках – используются для водоснабжения населения поверхностные водоисточники, из которых водой обеспечены 80% населения г. Пскова и в г. Великие Луки – около 40% населения. Все другие населенные пункты обеспечены водой из подземных источников водоснабжения.

В 2017 г. 29% населения Псковской области было обеспечено доброкачественной питьевой водой, 54,3% условно доброкачественной; 3,1% населения – недоброкачественной водой.

Удельный вес проб воды в распределительной сети, не отвечающий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2017 г. составил 29,9%, в 2016 г. - 31,9%, по микробиологическим показателям этот показатель составил в 2017 - 5,4%, в 2016 г.- 5,3% (РФ -14,3 % и 3,5% соответственно), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствуют требованиям как в 2017 г., так и в 2016 г.

Выше среднеобластных показателей процент неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям в районах: Куньинском - 93,6%, Красногородском - 88,7%, Великолукском - 80,8%, Локнянском - 73,5%. По микробиологическим показателям в районах: Гдовском - 48%, Красногородском - 14,1%, Куньинском, Локнянском - 13,7%.

Причинами низкого качества питьевой воды являются:

- факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, сухого остатка, высокая жесткость воды)

- увеличивающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод;

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды;

- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоотведения городов и населенных пунктов области включены в областную подпрограмму «Чистая вода Псковской области на 2014-2020 гг.» «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы».

Управлением в 2017 году проведено 146 плановых и внеплановых проверок состояния источников водоснабжения и объектов водоснабжения, вынесено 25 постановлений о наложении административного взыскания на общую сумму 150 тыс. рублей.

В 2017 году рассмотрено 30 проектов по установлению границ и режима использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.