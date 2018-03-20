Общество

Молодежный форум в Псковской области пройдет при поддержке ФАДН

Вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики в регионе обсудили в пятницу, 23 марта, на рабочей встрече врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель ФАДН России Игорь Баринов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Также на встрече шла речь о поддержке проведения межнациональных форумов в Псковской области и совместных мероприятий в рамках инициированного ФАДН России проекта «Межнациональное движение «ПроРФ». Одно из мероприятий проекта - межнациональная патриотическая эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» - началась с Псковской области и в преддверии Дня защитника Отечества объединила почти десяток субъектов РФ. Проект был признан успешным и врио губернатора и глава ФАДН договорились продолжить совместную работу в реализации общественно-значимых проектов, нацеленных на укрепление межнационального мира и согласия.

Кроме того, Михаил Ведерников и Игорь Баринов обсудили формат и предложения по проведению молодежного форума, который пройдет в Псковской области в этом году при поддержке ФАДН, и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». Состязание на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в России с 2008 года.