Общество

Александр Котов: В сфере культуры трудятся увлеченные, энергичные и по-настоящему влюбленные в свое дело люди

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично сердечно поздравляет работников культуры и ветеранов с профессиональным праздником.

«Сегодня слова поздравления и признания звучат в адрес людей, которые посвятили свою жизнь служению искусству, сохранению культурного наследия, просвещению, творческой деятельности, открытию юных дарований и воспитанию молодого поколения.

Работники культуры отдаются своей профессии без остатка, и это не пафосные слова. В сфере культуры трудятся удивительные люди: увлечённые, энергичные и по-настоящему влюблённые в своё дело. Вы «горите», щедро делитесь знаниями и талантами, делая нашу жизнь духовно богаче.

Спасибо вам за ваш подвижнический труд! Благодаря вам сохраняется и приумножается культурное наследие нашей страны!

С праздником! Здоровья, благополучия и успешной реализации всего задуманного!» - говорится в тексте поздравления.