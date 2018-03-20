Общество

27 марта в России второй раз отметят День войск национальной гвардии

27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отметят военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России.

Он был установлен указом президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Но важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.