Общество

«Постные» посиделки состоялись в Псковском Красном Кресте

В Центре помощи и досуга для пожилых людей Псковского Красного Креста прошли «Постные» посиделки для участников президентского гранта, организованные по инициативе волонтеров проекта. На встречу собрались активные участники проекта, основательно подготовившись к мероприятию: тематические выступления, собственные рецепты и блюда, приготовленные своими руками для дегустации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, специально для участников посиделок был приглашен сотрудник из Псковской областной универсальной научной библиотеки. «Великий пост – это время радости, время, когда мы можем ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, - для того, чтобы обрести способность жить, - жить со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны», - так начала свое выступление перед собравшимися Елена Сёронсон, заведующий отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки. Демонстрируя презентацию о Великом посте, Елена Сёронсон познакомила участников посиделок со структурой Великого поста и его рационом. Она отметила, что существуют однодневные посты и многодневные, во время которых необходимо воздержание от определенных видов пищи.

В свою очередь участники встречи делились друг с другом рецептами различных блюд, которые они готовят во время Великого поста. Некоторые из них принесли с собой и устроили импровизированную выставку приготовленных блюд и их дегустацию. Кулинарные пристрастия оказались самыми разнообразными и были приготовлены с душой и изыском. Так, например, Александра Соколова приготовила гречневую кашу необычным способом. Антонина Данилова угостила всех присутствующих ароматным овощным рагу, Маргарита Алексеева – аппетитным винегретом. Понравились всем и хрустящие огурчики Нины Доронькиной. Печеными яблоками с мёдом потчевала всех Анна Козорезова. Понравились участникам встречи и яблоки из собственного сада Евгении Петровой. В числе блюд, представленных на посиделках, были и вкуснейшие бутерброды от семьи Хаиповых.

При общении пожилых людей друг с другом был очевиден главный смысл встречи - всех присутствующих на посиделках объединяло стремление к духовному очищению и отказу не только от определенных продуктов, но и от пагубных страстей, злых слов и дел, дурного настроения и раздражительности. Каждый из присутствующих говорил о том, что пост – это важный подвиг и важное движение в жизни человека. Человек начинает контролировать свои мысли, помыслы, поступки, слова, которые могут нанести урон другому человеку. В конечном итоге пост – это подготовка человека к празднованию Пасхи.

Напомним, посиделки прошли в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр помощи и досуга для пожилых людей начал свою работу в конце прошлого года и направлен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» и создание условий для их досуга и возможностей самореализации. В Центре действует Школа пожилого человека, организовано динамическое наблюдение пожилых людей силами сестер милосердия, проходит обучение родственников навыкам ухода в домашних условиях, проводятся праздничные встречи и тематические посиделки. Особым мероприятием проекта и событием в жизни пожилых людей является проведение Званого обеда для 85-летних юбиляров. Геронтоволонтеры дежурят на «Телефоне Общения». Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 14.00 номеру 8-963-338-03-50.