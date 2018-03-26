Общество

52 кг рыбы изъяла псковская рыбоохрана у браконьеров на минувшей неделе

12 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области инспекторами рыбоохраны на минувшей неделе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за отчетный период наложено штрафов на сумму 112 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 4 тыс. рублей, изъято 52 кг водных биоресурсов и 23 незаконных орудия лова.

Всего за минувшую неделю на территории СЗФО госинспекторами рыбоохраны выявлено 143 административных правонарушения и наложено штрафов на сумму 561 650 рублей.