Общество

Михаил Ведерников поручил проверить пожарную безопасность торговых центров, детских и образовательных учреждений Псковской области

По поручению врио губернатора области Михаила Ведерникова руководство Главного управления МЧС России по Псковской области готовит распоряжение региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с которым в регионе пройдут проверки торговых центров и образовательных учреждений. Такое решение врио губернатора принял в понедельник, 26 марта, в связи с трагедией в Кемерово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

По просьбе главы региона помощь региональному управлению МЧС России в этой работе окажет областная прокуратура. Совместными усилиями специалистов МЧС и надзорных органов будет сформирован перечень торгово-развлекательных центров, действующих в Псковской области, и тех детских, образовательных учреждений региона, которых коснутся проверки соблюдения мер пожарной безопасности, направленные на предупреждение трагедий, подобных кемеровской.

Напомним, 25 марта в Кемерово вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По данным МЧС России, в огне погибли 64 человека, в том числе дети.