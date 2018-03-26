Общество

Информационный поезд Октябрьской железной дороги представил свою экспозицию в Псковской области

Информационный поезд Октябрьской железной дороги представил свою экспозицию в Новосокольниках и Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЖД, более 400 человек посетили мобильную демонстрационную площадку, посвященную железнодорожной отрасли.

В рамках работы Информационного поезда сотрудники Октябрьской железной дороги продемонстрировали экскурсантам инновационные проекты и технологии, которые используются предприятиями магистрали в области охраны труда и проведения технической учебы сотрудников. Презентация каждого вагона сопровождалась показом тематических видеосюжетов об инженерной деятельности.

Также в вагоне-музее Октябрьского центра научно-технической информации и библиотек посетителям комплекса была представлена коллекция экспонатов, отражающая историю становления и развития отечественных железных дорог.

Отметим, просветительский проект «Информационный поезд Октябрьской железной дороги» направлен на ознакомление жителей регионов с историей магистрали, стимулирование интереса молодежи к освоению знаний технической и естественнонаучной направленности, развитие научно-технического творчества школьников и студентов.