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Общество

В Пскове подведены итоги масштабного социального проекта «Благо»

26.03.2018 19:35|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошла конференция, участники которой обсудили результаты масштабного социального проекта. Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, руководитель НКО «Независимый социальный женский центр» Наталья Васильева стала одним из организаторов этой представительной конференции, на которой  подведены итоги четырехлетнего социального проекта «Благо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, целью проекта стало повышение качества жизни наиболее уязвимых и малообеспеченных слоев населения.

 Свое развитие проект «Благо» получил в Сибири. Однако итоговое мероприятие было решено провести именно в Пскове. По мнению Натальи Васильевой, в  нашем  регионе  есть все предпосылки для того, чтобы этот проект вышел на новый уровень. Что касается проблемы домашнего насилия,  о которой тоже шла речь на этой встрече, то в Пскове накоплен  большой опыт работы  в данном направлении. Многое в этом плане сделано представителями «Независимого социального  женского центра». И этот опыт может быть полностью реализован в дальнейшей  совместной деятельности.

Участники конференции обсудили также актуальные вопросы социального предпринимательства, развития  услуг для населения, поддержки семейных ценностей и работы с детьми-инвалидами. Отмечалось, что Псковская область может  стать центром следующего социального  проекта. В обмене мнениями приняли участие и зарубежные коллеги.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, руководитель НКО «Независимый социальный женский центр» Наталья Васильева стала одним из организаторов этой представительной конференции, на которой  подведены итоги четырехлетнего социального проекта «Благо». Целью его стало повышение качества жизни наиболее уязвимых и малообеспеченных слоев населения.

Свое развитие проект «Благо» получил в Сибири. Однако, итоговое мероприятие было решено провести именно в Пскове. По мнению Натальи Васильевны, в  нашем  регионе  есть все предпосылки для того, чтобы этот проект вышел на новый уровень. Что касается проблемы домашнего насилия,  о которой тоже шла речь на этой встрече, то в Пскове накоплен  большой опыт работы  в данном направлении. Многое в этом плане сделано представителями «Независимого социального  женского центра». И этот опыт может быть полностью реализован в дальнейшей  совместной деятельности.

Участники конференции обсудили также актуальные вопросы социального предпринимательства, развития  услуг для населения, поддержки семейных ценностей и работы с детьми-инвалидами. Отмечалось, что Псковская область может  стать центром следующего социального  проекта. В обмене мнениями приняли участие и зарубежные коллеги.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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