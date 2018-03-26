Общество

Попытку контрабанды сигарет пресекли пограничники в Себеже

В железнодорожном пункте пропуска через государственную границу «Себеж» должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения на территорию сопредельного государства партии незадекларированной табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в ходе совместного с представителями взаимодействующих органов осмотра прибывшего в пункт пропуска грузового состава, настороженность специалистов вызвал один из конструктивных элементов локомотива.

При более тщательном его осмотре с использованием технических средств, подозрения лишь подтвердились. В днище шахты холодильной установки пограничники обнаружили скрытые от глаз контролирующих органов коробки, завернутые в плотные тёмные полиэтиленовые пакеты.

Из выявленных пакетов были извлечены порядка 90 тысяч сигарет, общая оценочная стоимость которых превысила 340 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия, в установленном российским законодательством порядке, переданы специалистам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к данной противоправной деятельности лиц.