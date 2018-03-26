Общество

В псковском УФСИН прошли кинологические сборы

Специалисты-кинологи из всех учреждений УФСИН России по Псковской области на протяжении пяти дней делились опытом, проходили переобучение, отрабатывали нормативы и сдавали зачеты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в сборах приняли участие более 45 специалистов-кинологов. Были проведены выездные занятия на базе ИК-2 (Крюки), ИК-4 (Середка), ИК-5 (Великие Луки), ИК-6 (Сосновый Бор), СИЗО-1(Псков) и СИЗО-2 (Великие Луки).

В рамках мероприятия сотрудники со своими четвероногими подопечными отрабатывали комплекс комбинированного задержания, элементы общего курса дрессировки и тактику действий в составе резервной группы.

В завершении мероприятия все специалисты-кинологи со своими питомцами прошли тестирование. А лучшие сотрудники, показавшие отличные результаты надрессированности служебных собак, будут поощрены правами начальника УФСИН России по Псковской области.