Общество

Сокращение штатов и укрупнение штатного задания прогнозируют псковские профсоюзы в связи с увеличением МРОТ до величины прожиточного минимума

Сокращение штатов и укрупнение штатного задания прогнозируют псковские профсоюзы в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до величины прожиточного минимума. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

В попытке сэкономить, работодатель, по ее мнению, будет оптимизировать расходы, сокращать штат и укрупнять штатное задание, переходить на аутсорсинг. Ульяна Михайлова напомнила, что о подобных действиях работодатель должен предупредить работников не менее чем за 2 месяца. В связи с этим лидер псковских профсоюзов в случае нарушений рекомендует обращаться в Псковский облсовпроф и Государственную инспекцию труда.

«Наши работники настроены очень решительно. Все формы реагирования, связанные с несогласием работников, мы будем поддерживать», - пообещала Ульяна Михайлова.

Также профсоюзы выступают за введение прогрессивной шкалы налогооблажения и введение повышенной ставки НДФЛ для тех, чьи доходы составляют 20 млн рублей и более, а также за избавление от налогов МРОТ.