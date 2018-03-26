Общество

СМИ должны отчитаться по предоставлению эфирного времени и печатной площади на выборах президента РФ не позже 28 марта

В соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации» организации телерадиовещания и периодические печатные издания, уведомившие Избирательную комиссию Псковской области о готовности предоставлять эфирное время, печатные площади при проведении выборов президента Российской Федерации должны представить в региональный избирком сведения отдельного учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади не позднее 28 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, указанные сведения представляются в соответствии с «Разъяснениями о порядке представления организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий данных отдельного учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательные комиссии субъектов РФ при проведении выборов президента» и по формам, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии от 27 сентября 2017 года № 104/863-7.

Формы об оказанных услугах и разъяснения о порядке их представления размещены на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе «Выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Информационное обеспечение выборов».