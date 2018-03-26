Общество

Банкрота Олега Брячака освободили от требований кредиторов

Завершена процедура реализации имущества депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака. Такое решение обозначено в определении Арбитражного суда Псковской области в рамках дела о банкротстве.

Этим же определением суда Олег Брячак освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

С ходатайством о завершении процедуры реализации имущества должника в суд обратилась финансовый управляющий Олега Брачака, она представила отчет о результатах проведения процедуры банкротства, реестр требований кредиторов должника, документы в подтверждение реализации его имущества и иные документы, свидетельствующие о выполнении всех необходимых мероприятий в соответствии с требованиями федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Как установлено судом и следует из материалов дела, обращаясь в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества, Олег Брячак указал на то, что у него имеются не исполненные денежные обязательства как поручителя по кредитному договору от 23.12.2011 №40/11 перед Банком ВТБ (ПАО) в размере 224 121 891 руб. 41 коп., указанная задолженность подтверждена вступившим в законную силу решением Псковского городского суда Псковской области от 25.12.2013 по делу №2-4444/2013. Должником также была приложена к заявлению опись его имущества, из которой следовало, что движимого и недвижимого имущества в его собственности не имеется.

Из отчета финансового управляющего должника следует, что за время проведения процедуры реализации имущества в реестр требований кредиторов включены требования единственного конкурсного кредитора - Банка ВТБ (ПАО) с общей суммой требований к должнику в размере 224307891,41 тыс. руб. процент удовлетворения требований кредиторов включенных в реестр составил 0,07%.

За весь период процедуры банкротства, открытой в отношении должника, размер денежных средств, поступивших на основной счет должника, составил 436 982 руб. 34 коп., источником поступления которых являлась заработная плата должника, а также денежные средства, полученные в результате реализации имущества должника. Указанные денежные средства в конечном итоге были направлены на погашение текущей и кредиторской задолженности.

«Оснований полагать, что должник скрыл какое-либо имущество, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов, у суда не имеется. Об обратном лицами, участвующими в деле, не заявлено, соответствующих доказательств не приведено. Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, а также наличия признаков оспоримых сделок финансовым управляющим не выявлено. Оснований для проведения иных мероприятий процедуры судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления не имеется. Принятыми мерами самостоятельно судом фактов недобросовестности, влияющих на возможность освобождения должника от исполнения обязательств, не установлено. Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина в отношении Брячака О.М. финансовым управляющим выполнены, в связи с чем процедура реализации имущества должницы подлежит завершению», - говорится в документе.