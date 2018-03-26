Общество

Траурный митинг по погибшим в Кемерове проходит на Октябрьской площади в Пскове

Траурный митинг по погибшим в Кемерове проходит у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Митинг проходит по инициативе общественников. На него пришли представители общественных организаций, студенты, школьники, представители власти, среди которых спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, заместители главы Пскова Сергей Гаврилов и Елена Полонская, глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов и другие.

Напомним, что сегодня же, 27 марта, в гайд-парке в сквере на Четырех углах пройдет встреча горожан, посвященная трагедии в Кемерове. Почтить память погибших псковичи соберутся в 19.00.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, жертвами стали не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.