Общество

В барах и магазинах Пскова сегодня дарили книги Горького

Сегодня в Пскове на улице Горького прошла акция «150 Горького», в которой участвовали волонтеры молодежного клуба «Форзац» Центральной городской библиотеки. Акция посвящена юбилею писателя и активного общественного деятеля Максима Горького, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Клеили стикеры на улице Максима Горького, заходили в бары, магазины, художественные салоны, дарили книги Горького, раздавали стикеры, чтобы люди прикрепили их к своим машинам, велосипедам. Некоторые дамы приклеили их к детским коляскам, некоторые предполагают наклеить их на свой ноутбук, кто-то разместит в своей квартире. Мы раздали около 150 стикеров и 25 книг, которые собрали по буккроссингу в библиотеке от жителей Пскова, это такое приятное дополнение, которое будет радовать ваш глаз всегда и придавать мотивации к созданию чего-либо», - поделилась эмоциями Анастасия Алексеева, организатор литературной акции «150 Горького».