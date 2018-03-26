Общество

Денис Иванов поручил УГХ взять на контроль благоустройство двора на улице Инженерной в Пскове

27 марта в Пскове состоялся контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы на округ №15. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, депутат городской Думы по данному округу Денис Иванов, начальник Управления по градостроительной деятельности - главный архитектор города Сергей Кондратьев, руководители и представители соответствующих городских служб.

Участники выезда осмотрели дорогу у дома №15 по улице Инженерной, со стороны проезжей части которой отсутствует тротуар. Денис Иванов обратил внимание присутствующих на то, что, направляясь к пешеходному переходу к автобусной остановке, жители вынуждены идти либо по двору дома, либо по газону. Пешеходная дорожка, проложенная вдоль четной стороны улицы Инженерной, постепенно приходит в негодность, образуются участки, по которым сложно передвигаться, особенно, если речь идет о людях с ограниченными возможностями. Жители домов №№13 и 15 попросили благоустроить дворовую территорию.

Депутат округа Денис Иванов обратился к представителю Управления городского хозяйства взять на контроль данную проблему.

Также во время выезда был поднят вопрос реконструкции и обустройства территории «Парка реки Милевки». По словам жителей, в настоящее время он находится в запущенном состоянии и превратился в место выгула собак. Депутат Денис Иванов высказал мнение, что парк располагается в центре микрорайона Запсковье и при его благоустройстве может стать местом отдыха для всех возрастных категорий граждан.

Замглавы Пскова Сергей Гаврилов отметил, что благоустройство парка возможно при включении его в программу развития общественных территорий «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 гг.», а на предварительном этапе будет выполнена санация аварийных деревьев и уборка территории.

Следующим пунктом маршрута контрольного выезда стал детский сад №38, на территории которого требуется санация аварийных деревьев. Заведующая детсадом отметила, что в прошлом году были частично ликвидированы аварийные деревья, в этом году необходимо продолжить санацию: «Деревья в аварийном состоянии представляют опасность для детей и кроме того, корни старых деревьев разрушают асфальтовое покрытие на дорожках территории детского сада». Денис Иванов подчеркнул, что в первоочередном порядке необходимо обследовать территорию на предмет аварийных деревьев, для чего необходимо подать заявку в УГХ.