Общество

Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания

Законодательная инициатива депутатов Псковского областного Собрания Натальи Тудаковой и Владимира Панченко («Справедливая Россия») о расширении возможностей использования регионального материнского капитала вновь рассмотрена на заседании комитета по труду и социальной политики 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эсеры» доработали свой законопроект и предложили разрешить оплачивать за счет средств маткапитала санаторно-курортное лечение ребенка сверх объемов, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению, а также по заявлению семьи выплачивать единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей. При этом они внесли таблицу поправок, согласно которым уточнили перечень санаторно-курортных организаций, в которых смогут проходить лечение дети не чаще 1 раза в год.

Представитель главного государственного управления социальной защиты населения не согласилась с тем, что реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых вложений. «Мы посчитали, что введение данных мер поддержки потребует порядка 140 млн рублей в год. В настоящее время у нас нет источников финансирования», - отметила представитель управления. Также она добавила, что мониторинг обращений, которые поступают в ведомство от многодетных семей, показал, что псковские семьи просят средства на ремонт и автомобили, но не на санаторно-курортное лечение.

Наталья Тудакова возразила этим доводам, так как при рождении третьего ребенка все псковские семьи имеют право на использование регионального маткапитала, например, на приобретение жилья. Депутат не поняла, почему на инициативу «эсеров» потребуются дополнительные средства, если они уже должны быть заложены в бюджет.

Представитель управления соцзащиты пояснила, что квартиру в год может купить 1-2 семьи, а вот на единовременную выплату в 15 тысяч рублей захотят претендовать многие.

Глава правового комитета администрации области Андрей Карпов напомнил парламентариям, что все новые обязательства, которые берет на себя исполнительная власть региона, должны быть согласованы с Минфином. «В случае невыполнения обязательств мы лишимся 5% дотаций, и вопросы пролонгации бюджетных кредитов ставятся под угрозу. Какие бы хорошие не были законопроекты, этот запрет для субъекта просьба учитывать», - сказал он.

«Я прошу поддержать инициативу, которая не предусматривает дополнительных мер поддержки. Мы всего лишь расширяем перечень. Мы знаем, что есть такие жизненные моменты, когда семьям не на что купить даже коляску», - обратилась к коллегам Наталья Тудакова.

В итоге поддержали законопроект «эсеров» лишь два человека. Окончательное решение будет принято на сессии парламента 29 марта.