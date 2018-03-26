Общество

За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей

Общая сумма выявленных Счетной палатой Псковской области нарушений в 2017 году составила 770 млн 450 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую цифру на заседании комитета по труду и социальной политики Псковского областного Собрания депутатов представила председатель Счетной палаты Марина Хохлова.

Основные нарушения, по ее словам, допущены при формировании исполнения бюджетов, ведении бухгалтерского учета и осуществлении госзакупок.

По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям объектов контроля и главным распорядителям направлено 47 представлений. В 2017 году направлено в правоохранительные органы 17 материалов, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 3 лица, им выписаны штрафы на сумму 55 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

По поручению областного Собрания и иным обращениям проведено 57 экспертиз проектов документов.

Депутат Псковского областного Собрания Валерий Василевский, ознакомившись с отчетом, поинтересовался, почему сумма выявленных нарушения столь высока. «Это законы такие такие сложные или мы, руководители бухгалтерского, юридического, хозяйственного учета такие тупые?» - спросил он. Марина Хохлова отметила, что озвученная цифра имеет тенденцию к снижению каждый год. «Учимся», - пошутил председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов.