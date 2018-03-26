Общество

Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала

Трагедия в Кемерове, унесшая жизни 64 человек, - не повод для наращивания политического капитала. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

«Конечно, это большая трагедия, особенно для тех, кого эта история непосредственно коснулась. И это большой урок для всех служб, обеспечивающих безопасность, для всех структур, которые организуют работу подобного рода учреждений. Но мне кажется, самый главный урок каждый человек извлечет для себя самостоятельно», - отметил гость студии.

Виктор Остренко при этом обратился ко всем родителям с просьбой, чтобы они внимательнее относились к тому, куда отпускают своих детей и где оставляют их без присмотра, в каких условиях они находятся и насколько защищены даже у себя дома. «Надеюсь, меры, связанные с расследованием трагедии в Кемерове, привнесут в организацию деятельности таких учреждений (с массовым пребыванием людей - ред.) и органов власти новые требования к обеспечению безопасности», - добавил Виктор Остренко.

Реакцию общества на трагедию в Кемерове он назвал «адекватной самой трагедии». «А пиар на этом печальном событии пусть останется на совести этих людей, особенно тех, кто хочет извлечь из этого какие-то политические дивиденды. Такая трагедия - не повод для наращивания политического капитала», - убежден вице-спикер. При этом он высказал мнение, что «эта история еще долго будет являться основанием для того, чтобы с сочувствием относиться к тем, кто стал заложниками беспечности, бесхозяйственности и неорганизованной работы кемеровского ТЦ».