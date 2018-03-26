Общество

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области из бюджетного учреждения превратится из бюджетного учреждения культуры в автономное. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о даче согласия на изменение типа учреждение рассматривается сегодня на комитетах Псковского областного Собрания.

Необходимость создания Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области обусловлена возможностью значительного повышения эффективности уставной деятельности государственного учреждения по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия области.

Создание автономного учреждения, по словам представителей комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области позволит привлечь дополнительные источники финансирования, значительно улучшить материально-техническую базу организации, увеличить фонд оплаты труда, создать новые рабочие места без увеличения расходов бюджета области.

Также изменение типа учреждения с бюджетного на автономное должно повысить конкурентоспособность профильной организации в сфере деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Наличие собственных средств от приносящей доход деятельности и возможность их оперативно использовать позволят учреждению значительно сократить сроки реагирования на аварийные ситуации с объектами культурного наследия.

Автономное учреждение, за счет создания широкой научной, производственной и материальной базы, с возможностью охвата большего количества памятников и проведения более сложных работ, сможет аккумулировать лучших специалистов отрасли, подготовить перспективные кадры и возродить авторитет Псковской региональной реставрационной школы.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников поинтересовался, какую сумму планирует зарабатывать Научно-производственный центр. Заместитель председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова, в 2017 году учреждение заработало 3 млн рублей. При этом организация давала большое количество отказов от интересных предложений по объективным причинам. «Сегодня это достаточно молодая, профессиональная организация, где есть аттестованные специалисты», - рассказала Надежда Волова.

Депутаты из «социального» и «законодательного» комитета Псковского областного Собрания одобрили законопроект. Окончательное решение будет принято завтра на сессии регионального парламента.