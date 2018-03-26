Общество

29 марта в Пскове пройдет финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки»

Дом детства и юношества «Радуга» совместно с Центром подготовки церковных специалистов Псковской епархии РПЦ проводит финал областного конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 29 марта по адресу: Псков, ул. Некрасова, 33.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете, конкурс проводится с целью повышения уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения; возвращения к истокам духовности святой православной Руси; привлечения учащихся образовательных учреждений к изучению истории православной Руси и основ православной веры.

Традиционно конкурс проводится в три этапа. В феврале прошли районные (городские) этапы конкурсы конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки». На второй этап конкурсного отбора в оргкомитет поступило 34 лучших работы обучающихся из Бежаницкого, Великолукского, Дновского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Порховского, Пыталовского районов и города Пскова.

В итоге прошли в финал конкурса 15 участников из Бежаницкого, Дновского, Локнянского, Новосокольнического, Печорского, Порховского, Пыталовского районов и города Пскова.

Возглавит жюри конкурса епископ Гдовский, викарий Псковской епархии, директор Центра подготовки церковных специалистов Псковской епархии РПЦ Фома.

Участникам финала предстоит выступить с конкурсной работой и ответить на вопросы викторины по теме христианства и православной культуры.