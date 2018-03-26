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Общество

Глава Пскова: Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей

28.03.2018 17:42|ПсковКомментариев: 7

В администрации Пскова состоялось рабочее совещание под руководством главы города Ивана Цецерского по созданию в городе «Народного парка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба ОМСУ «Город Псков», постановлением руководителя муниципалитета был сформирован консультационный совет, в состав которого вошли депутаты Псковской городской Думы, сотрудники администрации города, архитекторы, озеленители, общественники, представители ветеранских организаций, Общественной палаты города и Молодежного совета.

В совещании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов и Елена Полонская, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, заместители главы администрации Пскова Александр Коновалов и Валентина Зубова, председатель Общественного совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, депутат Псковской городской Думы Федор Постнов и руководитель ассоциации работников лесной отрасли «Псковский лес» Константин Вилков.

В ходе совещания был поднят вопрос по перезонированию территории «Народного парка», определению границ участка, а также по привлечению к проектированию зон парка представителей архитектурной общественности города Пскова и студентов факультетов архитектуры и дизайна.

Так, Алексей Кириллов выдвинул идею организации открытого конкурса эскизного проекта и концепции Народного парка. «Я считаю, что каждый житель Пскова должен иметь возможность принять участие в разработке дизайн-проекта. Ведь название парка говорит само за себя - народный, значит, и принимать решение по благоустройству должны псковичи. Парк должен удовлетворять потребностям всех возрастных категорий. Ведь именно они в конечном итоге будут там проводить время с детьми, встречаться с друзьями или просто прогуливаться в красивой обстановке. О сроках проведения конкурса будет известно позже».

Глава муниципалитета поддержал данную идею, отметив, что при разработке проекта необходимо сделать акцент на доступной среде: «Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей».

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отметил, что при участии в конкурсе эскизных проектов псковичи смогут внести свои пожелания по наполнению парковых зон: видам детских игровых и спортивных площадок, велодорожек, малых архитектурным форм, наличию или отсутствию объектов общественного питания и услуг.

На данный момент городские власти получили положительный отклик от ряда представителей общественности, бизнес-сообщества: поступают предложения по озеленению, организации развлечений в парке и другие варианты участия в создании места отдыха горожан. Детальное планирование территории и создание проекта будет возможно после утверждения границ участка.

И. о. заместителя главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила, что данный участок на сегодняшний день состоит из четырех частей, которые, в первую очередь, необходимо соединить в один, после чего сделать план межевания. На данном этапе, по ее словам, на участке ведутся работы кадастровым инженером по определению границ.

Также на совещании была поднята идея организации субботника на территории Степановского лужка.

Елена Полонская подчеркнула, что необходимо выехать на данную территорию с целью не просто расчистить территорию от мусора, произвести санацию деревьев, а комиссионного осмотра, определить места по зонированию парка - выделению зон тихого, активного, детского отдыха, конных и велопрогулок, территории лужаек. Константин Вилков предложил помощь в поставке саженцев. Алексей Захаров отметил, что в ближайшее время будет определена дата проведения субботника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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