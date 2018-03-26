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Общество

Вопрос о должностном соответствии директора «Банно-прачечного комбината» Пскова поставил Олег Брячак

29.03.2018 07:11|ПсковКомментариев: 1

Вопрос о должностном соответствии руководителя МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат» поставили депутаты бюджетного комитета Псковской городской Думы перед администрацией города, заслушав итоги проверки Контрольно-счетной Палаты Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», согласно итогам проверки КСП выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности учреждения, которое является убыточным длительные годы, что, в конечном итоге, приведет к банкротству предприятия и значительным расходам бюджета города на погашение долгов предприятия. Задолженность на конец 2017 года составляет более 9 млн. рублей.

Депутаты отметили, что Банно-прачечный комбинат является важным объектом социального значения для города, и необходимо предпринимать все меры по его выводу из кризиса, но не за счет повышения тарифа на услуги.

Как отметил депутат-эсер Олег Брячак, за период руководства действующего директора предприятие лишь усугубляет свое экономическое состояние, нанося значимый ущерб бюджету. «Считаю, что нужно ставить вопрос о соответствии занимаемой должности данного руководителя», - заявил он.

Данное предложение было поддержано большинством депутатов комитета по бюджету Псковской городской Думы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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