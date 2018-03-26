Общество

Руководителей двух красногородских предприятий ЖКХ привлекли к ответственности за нарушение требований Жилищного кодекса РФ

Прокуратурой Красногородского района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства управляющей компанией ООО «Гарант плюс» и ТСЖ «Черемушки» в части обеспечения свободного доступа граждан к установленной законодательством информации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в нарушении части 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, пункта 2 части 3 статьи 7 федерального закона № 209 «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в государственной информационной системе «ЖКХ» по ряду многоквартирных домов, находящихся в управлении вышеуказанных организаций, не была размещена информация о сроках внесения платы за коммунальные услуги, о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых помещений для внесения платы за коммунальные услуги, о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг.

Ранее прокуратура района, в том числе при рассмотрении обращений граждан, по фактам не размещения информации в необходимом объеме в ГИС «ЖКХ» в адрес руководителей данных организаций вносила представления об устранении нарушений требований законодательства, но, как показала проверка, данные нарушения продолжают иметь место.

В связи с этим прокурором Красногородского района в отношении директора ООО «Гарант плюс» и председателя ТСЖ «Черемушки» возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ, которые были рассмотрены мировым судьей судебного участка №6. Лица привлечены к административной ответственности с наложением наказания в виде предупреждения. Данные решения вступили в законную силу.

В настоящее время необходимая информация размещена в информационной системе.