Общество

Вопрос о создании в Псковской области музейной системы поднял Лев Шлосберг

Несколько принципиальных задач по сохранению и развитию музейного дела в Псковской области обозначил депутат Псковского областного Собрания Лев Шлсоберг («Яблоко») в ходе сессии регионального парламента 29 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентарий заявил, что не удовлетворен докладом «О состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев Псковской области», представленным в рамках парламентского часа руководителем управления культуры региона Жанной Малышевой.

По словам «яблочника», сегодня все музеи в регионе работают «каждый сам по себе», необхоимо создание музейной системы. «Мы уже устали от упоминания Ганзейских дней, но именно на это время Псковский музей-заповедник уходит на реставрацию», - отметил он. Без получения статуса федерального Псковский музей не сможет развиваться, заявил политик. Он добавил, что сегодня псковичи и гости города могут видеть лишь 3% от музейной коллекции, которая сопоставима по своей ценности с коллекцией Эрмитажа.

Лев Шлосберг высказал свои опасения по качеству реставрационных работ музейных объектов в Пскове, в частности Варлаамовского угла. По его мнению, контроль за данной деятельностью в полной мере не осуществляется.

Также депутат обозначил вопрос по присутствию Псковского музея-заповедника в Союзе музеев России. Жанна Малышева сообщила, что соответствующее заявление подано.

В заключение Лев Шлосберг добавил, что повышение зарплат работникам музеев состоялось благодаря сокращению кадров. Дальше идти по такому пути, по его мнению, не представляется возможным без ущерба качеству обслуживания музейных площадей.