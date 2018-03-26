Общество

В Пскове задержана мошенница, которая обманывала пользователей «Инстаграма»

В Псковской области продолжает оставаться острой ситуация с мошенничествами в сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе сессии Псковского областного Собрания депутатов начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин сообщил, что на уловки мошенников из разных регионов попадают люди различных социальных групп и социального статуса.

В УМВД создано специализированная следственно-оперативная группа, которая работает с данной категорией преступлений. Налажено взаимодействие с различными органами, банковскими структурами. В результате совместных действий наметилась положительная тенденция в данном направлении.

Так, расследуется 78 эпизодов уголовного дела в отношении великолучанина. В Пскове в январе задержана мошенница, которая обманывала пользователей социальной сети «Инстаграм».