Общество

Федеральные инвестиции помогут Псковской области выполнить задачу по повышению средней продолжительности жизни до 80 лет - Михаил Ведерников

Изменения в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С изменениями в главном финансовом документе региона парламентариев познакомил врио губернатора Михаил Ведерников. Он отметил, что благодаря совместной работе области удалось получить порядка 1,5 млрд из федерального бюджета, что позволит проиндексировать зарплаты бюджетникам, открыть дополнительно 660 мест в детских садах для детей до 3 лет и завершить ряд инфраструктурных проектов.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на задачу, поставленную президентом по повышению средней продолжительности жизни до 80 лет. Сейчас регион находится на 69-м месте по этому показателю, при общероссийском показателе в 73 года в Псковской области люди в среднем доживают до 69 лет. «Приблизиться к поставленной задаче в 80 лет нам помогут инвестиции в здравоохранение. Мы получим 50 млн на ФАПы и еще 50 млн рублей на повышение материально-технической обеспеченности поликлиник», - отметил он.

Подробнее о проекте закона рассказала главный финансист региона Татьяна Баринова. Общая сумма доходов бюджета региона на 2018 год увеличится на 2 млрд 115 млн рублей. С учетом всех поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 28 млрд 839 млн рублей, расходы - 29 млрд 54 млн рублей. Дефицит уменьшен на 149 млн рублей и составил 215,9 млн рублей.





После ряда вопросов к представителям администрации Псковской области парламентарии поддержали изменения в бюджет большинством голосов. За законопроект в двух чтениях проголосовало 42 депутата.