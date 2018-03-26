Федеральные инвестиции помогут Псковской области выполнить задачу по повышению средней продолжительности жизни до 80 лет - Михаил Ведерников

Изменения в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С изменениями в главном финансовом документе региона парламентариев познакомил врио губернатора Михаил Ведерников. Он отметил, что благодаря совместной работе области удалось получить порядка 1,5 млрд из федерального бюджета, что позволит проиндексировать зарплаты бюджетникам, открыть дополнительно 660 мест в детских садах для детей до 3 лет и завершить ряд инфраструктурных проектов.
Особое внимание Михаил Ведерников обратил на задачу, поставленную президентом по повышению средней продолжительности жизни до 80 лет. Сейчас регион находится на 69-м месте по этому показателю, при общероссийском показателе в 73 года в Псковской области люди в среднем доживают до 69 лет. «Приблизиться к поставленной задаче в 80 лет нам помогут инвестиции в здравоохранение. Мы получим 50 млн на ФАПы и еще 50 млн рублей на повышение материально-технической обеспеченности поликлиник», - отметил он.
Подробнее о проекте закона рассказала главный финансист региона Татьяна Баринова. Общая сумма доходов бюджета региона на 2018 год увеличится на 2 млрд 115 млн рублей. С учетом всех поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 28 млрд 839 млн рублей, расходы - 29 млрд 54 млн рублей. Дефицит уменьшен на 149 млн рублей и составил 215,9 млн рублей.
Депутаты приняли поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть на 2,1 млрд рублей. Дополнительные средства регион получил из федерального бюджета и за счёт своих доходов. . 🚘450 млн рублей предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей – на строительство второй очереди Северного обхода. . 👶🏼👧🏻На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях регион получил 244 млн рублей. . 👨🏻⚕️👩🏼🏫110 млн рублей выделены на компенсацию дополнительных бюджетных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. . 🚑Больше ста миллионов рублей область получила на приобретение передвижных комплексов для оказания медпомощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 человек, еще 53 млн рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек. . 🍼77 млн рублей будут израсходованы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. . 💊116 млн рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 35,8 млн рублей – на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для оказания паллиативной медпомощи. . 🏗Увеличивается поступление средств на переселение граждан из аварийного жилья – Фонда содействия реформированию ЖКХ направил в Псковскую область 99,5 млн рублей. . 🏥Кроме того, в бюджете учтены субсидии на софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и организаций социального обслуживания населения. . Подробнее на сайте областного Собрания. Проект закона в разделе Законотворчество. . #псковскоеобластноесобрание #бюджет2018 #псковскаяобласть #законодательнаявласть
После ряда вопросов к представителям администрации Псковской области парламентарии поддержали изменения в бюджет большинством голосов. За законопроект в двух чтениях проголосовало 42 депутата.