Общество

Курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России наглядно продемонстрировали возможности современной криминалистики

Курсанты Псковского филиала академии познакомились с работой Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, выездное практическое занятие по дисциплине «Криминалистика» с курсантами 4 курса провела доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Наталья Абрамова, которая организовала встречу обучающихся с экспертом первой категории Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Еленой Петровой.

Сотрудники Центра продемонстрировали современные методы исследования и технические средства, используемые при проведении различных видов экспертиз, познакомили присутствующих с новыми собственными разработками, которые используют в своей практике.

Кроме того, курсантам рассказали о структуре, правовых основах и основных направлениях деятельности экпертно-криминалистических подразделений ведомства.