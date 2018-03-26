Общество

Подведены итоги опроса жителей Порховского района о работе полигона ТКО

В администрации региона проходит очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в совещании принимают участие руководители органов исполнительной власти, муниципальных образований, областные и городские депутаты, общественники, а также представители бизнеса в сфере ТКО.

Первым вопросом в повестке заседание стало подведение итогов открытого опроса общественного мнения жителей Порховского района по вопросу деятельности полигона твердых коммунальных отходов в этом районе.

«Как вы знаете, я поддержал инициативу ОНФ по проведению анкетирования граждан, нам было важно понять мнение населения. Опрос прошел 18 марта, и люди достаточно активно выражали свою позицию», - отметил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин отметил, что опрос проходил в непростой моральной обстановке. По его словам, некоторые активисты системно пытались на всех участках воздействовать на мнение людей.

«Накануне опроса на нас было оказано моральное давление с целью изменения формулировок. Предлагалось внести пункт с требованием закрыть свалку без всяких условий и оговорок. С этим мы не согласились. На участках некоторые активисты вели себя довольно агрессивно. Пришлось привлекать сотрудников УМВД. Кроме того, они говорили населению, где нужно ставить отметку. Кто-то приходил со своими анкетами, говорил, что хочет голосовать по ним», - рассказал он.

Григорий Турчин напомнил, что 17 февраля в Порхове состоялся митинг, после которого появилась резолюция. «Мы собрали за 4 часа 1500 подписей в пользу функционирования полигона ТКО в Порховском районе при соблюдении ряда условий, без категорических формулировок», - добавил он.

Руководитель регисполкома ОНФ сообщил, что большинство опрошенных категорически высказались против межмуниципального полигона на территории муниципалитета (свыше 1 тысячи человек), второй по популярности ответ - полигон должен быть закрыт с последующей рекультивацией, как только будет найдено новое место для полигона (свыше 300 человек).

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, в свою очередь, высказалась, что процедура опроса в Порховском районе прошла достаточно демократично. Но при этом она подчеркнула, что говорить о том, что активисты давили на мнение опрошенных, как минимум, некорректно.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поинтересовался, почему в этот вопрос вмешались профсоюзы. По его мнению, это находится вне компетенции этой организации. В ответ Ульяна Михайлова посоветовала почитать устав профсоюзов. «Там есть пункт об общественно-экологическом контроле. Мы имеем право организовывать экспертизу и устраивать подобные опросы», - отметила она.

Координатор проекта по Псковской области центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Наталья Плявинская обвинила Ульяну Михайлову в некорректном поведении во время встреч с населением Порховского районе, в частности, по отношению к Григорию Турчину. И поставила под сомнение целесообразность членства Ульяны Михайловой в штабе ОНФ. Ульяна Михайлова назвала эти обвинения голословными и некорректными.