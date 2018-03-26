Общество

В Себежском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой дано согласие на возбуждение уголовного дела по факту совершения незаконной рубки с причинением крупного ущерба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, 17 марта 2018 года в лесном массиве Дубровского участкового лесничества КУ «Себежское лесничество» совершена незаконная рубка лесных насаждений. Причиненный ущерб составил 88 720 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с причинением крупного ущерба).

За совершение указанного преступления уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.