Общество

Александр Котов настаивает на привлечении профессионалов к разработке герба Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов настаивает на привлечении профессионалов к разработке герба Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на первом заседании геральдического совета при администрации Псковской области.

Он напомнил, что занимался этим вопросом в 2009 году. «Основным камнем преткновения стали разные позиции и точки зрения, каким должен быть герб и что брать за его основу», - отметил он.

Александр Котов согласился, что упор на открытый конкурс по разработке герба Псковской области - правильный путь, это вовлечет большое количество людей в процесс. «Но может оказаться так, что мы не сможем опираться на результаты творческого конкурса. В этом вопросе нужно знать историю и элементарные принципы геральдики. Надо привлечь тех людей, кто профессионально может заниматься этой работой и мог бы предложить свою версию», - сказал спикер Собрания.

Кроме того, за основу он предложил брать те элементы герба, которые уже есть и к которым привыкли жители Псковской области.